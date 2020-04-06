39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", зворушила милим фото з маленькою донькою
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чотирирічною донькою Елісою Гюзин. Дівчинка сидить на підвищенні, склавши ноги по-турецьки, а Нур підтяглася до неї, щоб обійняти. Актриса склала губи "качкою" і, мабуть, хотіла поцілувати доньку, але та зворушливо доторкнулася пальчиками до обличчя матері, ніби зупиняючи її.
Нур постала в домашньому одязі: на ній біла футболка з довгими рукавами, з якої видніється ніжний ланцюжок з кулоном. Примітно, що зірка абсолютно без косметики. Взагалі Нур не соромиться показувати свою натуральну красу. І дівчинка, і її мама трохи розпатлані, але при цьому мімімішність кадру зашкалює.
"Я спокійна...", - Феттахоглу лакончино підписала знімок.
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За годину шанувальники встигли поставити більше 20 000 "сердечок", щедро віддячивши актрисі за таке миле фото позитивними коментарями.
"😍 Я тебе бачив уві сні, як ти прекрасна, чудова жінка !! ❤️"
"ти така мила 😍😍😍"
"твоя дочка з кожним роком стає все красивішою 🥰"
"Ангели💕"
"мій день став прекрасним від твоєї краси 😍🙏"
Раніше ми повідомляли, Феттахоглу змусила фанів стривожитися, опублікувавши фото, на якому сиділа сумною біля вікна. Нур позувала поруч з мольбертом.
"Наскільки ми закрилися, що не бачимо самих себе, того, що нам потрібно... скільки ми терпіли, поки наші серця тремтіли... ми завжди приймали рішення, піддаючись боягузливому духу всередині...", - поділилася своїми філософськими думками актриса.
Нагадаємо, Нур зіграла першу дружину султана - Махідевран Султан - в серіалі "Величне століття". Ця роль принесла їй зоряну славу - зокрема, фотографія Нур з'явилася на обкладинці журналу «Elele».
В основі серіалу лежать реальні події, які відбуваються за часів правління Султана Сулеймана Пишного.
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