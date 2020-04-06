26-річна Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, збентежила зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром в "сторіз" в Instagram, на якому постала у несподіваному образі. Судячи з усього, Алла залізла під ковдру в оголеному вигляді, прикривши тканиною груди, проте все-таки блиснула оголеними плічками.

Дівчина вирішила сфотографуватися під час косметичної процедури: Алла нанесла на обличчя чорну маску, розтерши поживні речовини скрізь, крім області навколо очей і губ. До речі, останні дочка Добкіна склала в своїй коронній манері, у формі "качечки" - "а що з обличчям?"

За допомогою програми, що дозволяє Аллі спілкуватися з шанувальниками шляхом питання-відповіді, вона "причепила" на фото один з коментарів: "Ви красива і цікава", який їй, мабуть, найбільше сподобався, і тут же відповіла, приписавши "Спасибі".

Раніше ми повідомляли, дочка Добкіна потрясла домашнім "луком" в коротких шортиках і обтягуючій темній майці. Алла зробила селфі, в результаті чого засвітила татуювання на внутрішній стороні руки. Відомо, що у Алли дуже багато тату по всьому тілу. Добкіна дивилася в кадр своїми великими блакитними очима, що додало фотографії ще більшої пікантності.

«А у мене для вас буде завтра сюрприз», - заінтригувала Добкіна своїх фоловерів.

«Ти прекрасна!», «Ура», «Чекаємо», «Аллочка, Спасибі Вам! І самі не сумуєте і нам не даєте», «Дуже красива», - писали їй користувачі у відповідь.

Також ми розповідали, Алла похвалилася обновкою, ризикнувши надати собі трохи брутальності. Дівчина продемонструвала в Instagram куртку-косуху з матеріалу, що імітує шкіру крокодила. У підписі до фото вона підкреслила, що це – виріб вітчизняного бренду. Ціна такої краси – три тисячі гривень.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна зняла штани і посвітила здерли колінами: "Ну, нічого собі".

Як повідомляла Politeka, дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

Також Politeka писала, Алла Добкіна блиснула зайвим під час прогулянки: «Ну нічого собі!».