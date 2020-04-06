Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач перетворився на маленьку дитину заради жартівливого відео

36-річний український артист весело проводить час навіть на карантині. Як повідомляє Politeka, Ткач поділився новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram.

За словами самого гумориста, на створення ролика його надихнув голлівудський актор Вїлл Сміт. На відео Ткач використовує маску, яка робить його схожим на маленьку дитину. Обробка також робить «дитячим» і голос актора. Все відео Ткач незв'язно лопоче, наслідуючи манерам маленьких дітей.

«Головне не тільки почути, але й зрозуміти)) Дякую Віллу Сміту за натхнення», - підписав кадри Ткач.

Судячи з коментарів, гумор артиста оцінив багато хто. Серед них виявився і колега Ткача з «Квартала» Євген Кошовий.

«Це міць я з учорашнього дня ржу», - написав він.

Інші коментатори не залишилися осторонь.

«Юрчик, ти не ти, коли голодний», «Схожий на боса молокососа», «Йшов 20 день карантину», «Походу він обурюватися на тему карантину. Ткач супер!!!!», «Ткач в дитинстві навчається говорити», «Да ладно, з відео відразу видно на кого схожа Доча», «Такий маленький, а вже лисий», «Ти що Парубій?????? Не зрозумів», - пишуть люди.

Нагадаємо, підросла дочка Ткача з "Кварталу 95" вразила схожістю зі зоряним батьком.

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