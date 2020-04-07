Російський композитор Ігор Ніколаєв, у якого підозрювали зараження небезпечним вірусом, вже перебуває вдома

Про це пише Politeka.net.

Обнадійливу публікацію зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Зокрема, Ігор Ніколаєв оприлюднив у своєму мікроблозі спільне фото з маленькою дочкою і подякував фанатам за підтримку.

"Всього місяць тому... гуляємо з Веронікою після концерту по Кремлю... ну, нічого, ще погуляємо!.. Не вішаємо ніс! Віримо в краще!) І, до речі, я вже вдома! Спасибі всім, хто хвилювався і переживав! Будьте здорові!", - підписав колишній коханий Наталки Корольової знімків в Instagram.

Шанувальники пораділи за Ігоря Ніколаєва та побажали йому міцного здоров'я після виписки з лікарні під Москвою.

"Одужуйте світлий наш чоловік!", "Щастя і Здоров'я вам і Вашій Родині", "Звичайно віримо Ігор Юрійович. Без віри нам нікуди. Все буде добре з Божою допомогою", "Обов'язково, погуляєте! По іншому і бути не може!" "Здоров'я вам", "Дай бог маестро!", "Як у пісні: "А знаєш, все ще буде! Віримо і сподіваємося!", "Не хворійте!", - написали вони у коментарях під публікацією.

Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на підступний вірус.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Миколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

Але 30 березня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.

Через час композитор опублікував відео з своєї палати. Відеоролик колишній коханий Наталки Корольової знімав під вірш, в якому закликав усіх любити світ і людей, а також прощати один одного.

Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".

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