Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як виглядає її фігура після численних тренувань і схуднення

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режим ізоляції. Незважаючи на це, співачка кожен день проводить тренування, займається на біговій доріжці і навіть тренується з тренером в прямому ефірі в Instagram, інформує Рoliteka.net.

З цього приводу зірка виклала на своїй сторінці незвичайне коротеньке відео, на якому засвітила струнку фігуру в одній яскраво-рожевій білизні, що зовсім не приховує її фігуру. Причому не втрималася Слава від звичної саркастичної манери пожартувати над шанувальниками - в один з моментів відеозапису вона повертається до об'єктива камери, показуючи свої... вуса.

За допомогою цього фільтра артистка вирішила весело пожартувати над шанувальниками, які відразу ж оцінили ролик і почали масово засипати пост комментариеями.

«Вусики - пропуск в трусики 🤪добраніч 😴😘🤣», - коротко підписала відео зірка.

А ось що відповіли користувачі мережі:

«Фраза з натяком походу... 🙄 бережіться чоловіка , трусики смертельно небезпечні , особливо для тих у кого вусики 😁😂 Так по мені краще нехай буде борода і вона скаже "так" 😁🤣», «Видно, що салони краси закриті😂😂😂 Але навіть з вусиками - королева💜💜💜», «😂😂 блін», «Карантин...», «Мені б таку ж....👏».

До цього зірка здивувала яскравим фото з тренування, яку провела разом з тренером, точніше, під його чуйним наглядом. Зірка зняла себе що позує перед об'єктивом яскравою майці на тонких бретелях і в чорних лосинах.

«Після тренування обов'язково потрібно зробити гарне фото 🤣 @roman_smidyuk інакше все було даремно 🤣🤣🤣🤣🤣», - написала Камінська під новим постом.

Ось що відповіли користувачі:

«Захоплююся Вами!! І Ви дуже красиві без макіяжу і сценічного гриму !!! ☀️ 🌷», «Королева👌🏼», «Який гарний тренер», «Слава-ви красуня 💜😉», «Красуня, стала ще гаряче😘❤️», «Krasotka❤️❤️❤️», «Слава ви дуже красива і ваші діти Лаура дуже класна».

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