Зірки люблять експериментувати зі своєю зовнішністю. І якщо змінити колір волосся їм не завжди вистачає сміливості, то приміряти на себе образ за допомогою перуки не відмовиться ніхто

Politeka.net згадувала, які образи приміряли на себе найпопулярніші зірки. Іноді в цих образах їх просто не впізнати.

Українська співачка Настя Каменських під час суддівства в шоу «Х-фактор» приміряла на себе різні образи. Зірка приміряла на себе коротке світле волосся, з'являлася в кріслі тренера з яскравими червоними волоссям, а також намагалася стати довговолосою блондинкою.

Надя Дорофєєва з «Время и стекло» теж любить експерименти. У своїх кліпах і численних фотосесіях вона часто міняє зачіски і колір волосся.

Суперблондинка Ольга Полякова більше любить змінювати кокошники, але з кольором волосся за допомогою перук вона теж кілька разів експериментувала. Ольга з'являлася з рожевими волоссям і темним кольором.

Навіть консервативна Тіна Кароль кілька раз дозволила собі епатажні образи з перуками. Тіна з'являлася на публіці з червоними пасмами. А для кіно вона одного разу приміряла коротке чорне волосся.

Телеведуча Леся Нікітюк експериментувала з перуками під час участі в шоу «Танці з зірками». Виглядала Леся просто чудово.

Нагадаємо, що Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голосу", цього не покажуть по ТБ: "Шкода хлопців".

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