Українська співачка Софія Ротару поховала зятя, з яким її рідна сестра Лідія прожила понад 40 років

Про це в коментарі журналістам розповів друг зоряної сім'ї, передає Собеседник.

Як відомо, в сім'ї Ротару великий траур через раптову смерть Сергія Хлябича.

За інформацією інсайдера, бізнесмен, який понад 40 років прожив у шлюбі з Лідією Ротару, помер відразу після народження онука Софії Михайлівни.

Варто відзначити, що у Сергія Хлябича і Лідії Ротару є дочка, яка пішла по стопах зіркової тітки і виступає під псевдонімом Соня Кей.

«Горе то яке! Соня підтримує Ліду як тільки може. Не стало нашого Сергія, який в останні роки був оплотом сім'ї. Він покинув нас відразу після дня народження онука Соні, Толіка і за п'ять днів до дня народження її невістки Светочки. У родині траур», - розповів друг родини Іван Прокопович.

Також відомо, що зятя Софії Ротару поховали в Чернівцях з почестями.

"Всі ми поїхали в Чернівці, де жив Сергій, він був великим начальником. Всі Чернівці його знають, хоча він родом з Полтави. Хлопець він, звичайно, талановитий. Вони ж з Лідою познайомилися, коли вона виступала в ансамблі Черемош, а він був там і гітаристом і вокалістом, і керівником. А потім пішов з артистів, з успіхом побудував свій бізнес. Поховали покійного з почестями. До весілля адже Лідочка з Сергієм готувалися. Влітку дочку заміж збиралися видавати. Непередбачувано наше життя часом повертається. Але ми впораємося. Такої згуртованої сім'ї я ніколи не зустрічав", - резюмував друг сім'ї у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що Софію Ротару почали підозрювати в частих візитах до пластичних хірургів. Але концертний директор артистки Сергій Лавров спростовує таку інформацію.

За його словами, Ротару просто дотримується режим харчування. Вона це робить перед кожним великим концертом. При цьому Ротару страждає, адже її улюблена страва - смажена картопля, а її під час дієти не можна.

Досвідчені хірурги в свою чергу заявляють, що секрет Ротару в тому, що у неї хороша генетика, що доповнено досягненнями сучасної медицини.

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