Знаменита артиска Ані Лорак показала, як доглядає за собою вдома під час ізоляції

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила виставити в розділі Сторі невеликий ролик, зроблений ввечері під час того, як зірка доглядала за своєю шкірою. Причому артистці вдалося привернути увагу до себе завдяки незвично пухким губам, пише Рoliteka.net.

Як відомо, знамениту артистку вже давно звинуватили в зловживанні уколами краси і множинної пластику. На думку користувачів мережі, співачка повністю сколола себе ботоксом, а збільшені губи виглядають вчинене не природно.

Нові кадри стали тому підтвердженням – будучи з маскою на обличчі Кароліні не змогла нормально посміхнутися, а її роздуті губи виглядали вкрай не природно і припухлими.

Причому не так давно дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок.

Ідеальної шкіри ж Лорак вдалося домогтися завдяки постійним уколів ботоксу, проведення пілінгів і ряду інших процедур.

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії

Як повідомляла Politeka, Лорак похвалилася розвагами з найкращою подругою в Києві

Також Politeka писала, що Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка