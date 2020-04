Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как ухаживает за собой дома во время изоляции

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила выставить в разделе Стори небольшой ролик, сделанный вечером во время того, как звезда ухаживала за своей кожей. Причем артистке удалось привлечь внимание к себе благодаря необычно пухлым губам, пишет Рoliteka.net.

Как известно, знаменитую артистку уже давно обвинили в злоупотреблении уколами красоты и множественной пластике. По мнению пользователей сети, певица полностью исколола себя ботоксом, а увеличенные губы выглядят совершенное не естественно.

Новые кадры стали тому подтверждением – будучи с маской на лице Каролине не смогла нормально улыбнуться, а ее раздутые губы выглядели крайне не естественно и припухшими.

Причем не так давно дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок.

Идеальной кожи же Лорак удалось добиться благодаря постоянным уколам ботокса, проведению пилингов и ряда других процедур.

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

