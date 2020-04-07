Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, показала себе крупним планом

Модель опублікувала знімок, на якому позує з косметикою на обличчі, передає Politeka.net. Красуня постала крупним планом, давши можливість розглянути свій макіяж.

Так, можна побачити на повіках тонку червону стрілку, а також пишні вії. Виділялися на обличчі і ідеальні брови доньки політика.

Пухкі губи, здавалося, були зовсім без макіяжу. На обличчі також помітний тон і хайлайтер, що зробив шкіру сяючою.

Алла розпустила довге хвилясте волосся, і підняла їх руками.

На зірці - чорна футболка і блискучий хрестик. Загалом, образ вийшов дуже стильним.

"Як же хочеться зйомку і червону стрілку 😫🖤🖤🖤 @valeriya_rysina @iriska_korobochka @maxym_ryndin Зйомки планувати на червень?😅😂", - підписала фото Добкіна.

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"краса яка 😻Волосся шикарне❤️💥", "Божество! Ангел с. тобою! Мій ідеал🙏❤️👍💋😘", "плануй на день народження-не промахнешся", "Красуня 😎🔥", "Який погляд 💥які гарні неймовірні очі🔥💥😘😻😍", "Краса.... Це страшна сила🎆", "Очі 👀 блакитні красива 😍", "Дуже гарне фото😊", "ну яка гарна блін❤️ ну авжеж планувати))) вже можна починати😂❤️🙏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна поділилася архівним знімком з відпочинку. В кадрі дочка політика позувала у бікіні на пляжі. Образ красуні завершував солом'яний капелюшок.

Модель похвалилася стрункими ніжками, тонкою талією і пишними грудьми. Також можна розгледіти ідеальний загар.

"Мені сьогодні приснився океан❤️😢", - написала Алла, давши зрозуміти, що сумує за Мальдівами.

Нагадаємо, що розніжена Алла Добкіна збурила українців визнанням: "Поцілунки тільки в ліжку".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала визнанням: "Дуже кайфую від цього".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна засвітила всі свої достоїнства в прозорій сітці: «ось це обсяги».