Актриса Світлана Ходченкова порадувала шанувальників спокусливим чорно-білим фото

Популярна російська актриса, відома багатьом українцям за своїми ролями у фільмах «Кварталу 95», любить балувати фанатів новими оригінальними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka, на цей раз красуня поділилася чорно-білими знімками з нової фотосесії.

На них Ходченкова позує сидячи на підлозі в одній білій сорочці. Судячи з усього, внизу у актриси нічого немає. Сама сорочка розстебнута і приспущена з плечей, а під нею видніються чорні лямки ліфчика або майки. Актриса сидить, притиснувши одне коліно до грудей і пильно дивлячись у камеру.

Шанувальники Ходченкової не могли не оцінити зухвалі кадри. Під ними з'явилася безліч коментарів.

«Коли на 10й день карантину починаєш обійматися з колінами», «Світлана ну не можна бути на світі як красивою такою», «Коліна можна чіпати. Як там лікарі кажуть. Головне не чіпати обличчя. Хоча не уточнили чиє», «Такі коліна я б обійняв би і не відпускав», «Що за милий ангел спустився до нас в сорочці», «Ох і гарна ж», - пишуть захоплені фанати знаменитості.

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