Хто був тренером з першого по десятий сезон

Сьогодні шоу «Голос країни» - одне з найпопулярніших в Україні

Великий інтерес глядачів викликають не тільки юні обдарування, але й судді проекту, за якими приємно спостерігати. Politeka вирішила згадати всіх тренерів шоу від 1 до 10 сезонів.

У першому сезоні зірковими тренерами шоу були українські зірки Руслана і Олександр Пономарьов, а також зірки з Росії – Стас П'єха та Діана Арбеніна. Підопічний останної здобув перемогу в шоу.

У другому сезоні П'єху замінив Олег Скрипка, а Руслану – російська співачка Валерія. Діана Арбеніна здобула перемогу вдруге, після чого покинула проект.

У третьому сезоні в суддівському кріслі вперше з'явилася Тіна Кароль, яка стала довгожителем на цьому проекті, адже брала участь у 7 з 10 сезонах шоу. Також у третьому сезоні в кріслах сиділи Пономарьов, Скрипка і Святослав Вакарчук.

Четвертий сезон шоу практично повністю оновив суддівський склад. Разом з Вакарчуком тренерами працювали Ані Лорак, Сергій Лазарєв і Тамара Гвердцителі.

У п'ятому сезоні в тренерське крісло повернулася Тіна Кароль, щоб більше його не покидати. Також в проект повернувся Пономарьов і вперше з'явився Потап.

У шостому сезоні команда залишилася практично тією ж, але замість Пономарьова в шоу взяв участь Іван Дорн.

7 і 8 сезон суддівська команда вперше не змінювалася. Виглядала вона так: Тіна Кароль, Потап, Джамала і Сергій Бабкін.

В 9 сезоні в проект прийшов Монатік і молдавський співак Дан Балан, якому приписують роман з Тіною Кароль.

В 10 сезоні команда практично не змінилася, тільки в крісло до Потапа приєдналася його дружина Настя Каменських. Тепер у них один голос на двох.

Нагадаємо, що Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голосу", цього не покажуть по ТБ: "Шкода хлопців".

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