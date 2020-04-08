Українська співачка і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова виклала фото в ліжку

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

Своїм новим постом Ілона Гвоздьова закликала українців залишатися вдома, поки не закінчиться карантин. Разом з тим вона додала, що не потрібно забувати про інших людей, і розкрила, з ким вона дуже тісно спілкується останнім часом. Як виявилося, це чоловік - український блогер Андрій Шатирко.

Танцівниця опублікувала фото, на якому лежить в ліжку з маскою на обличчі. Вона простягає руку і стосується долоні товариша. Але не по-справжньому, адже зліва накладено фото Андрія Шатирко, зроблене в зовсім іншому місці. Літери на руках Цвяховий і її друга утворюють напис "Stay Home" (Залишайтеся вдома).

Очевидно, вони таке творять, щоб підтримати українців, які змушені перебувати в ізоляції від рідних і близьких у зв'язку з пандемією. "Залишайся вдома, але завжди на зв'язку!", - закликає напис.

Раніше Ілона Гвоздьова показала на камеру чим спокушає чоловіків. Вона опублікувала фото в сценічному костюмі, в якому виходила на паркет разом з Володимиром Остапчуком.

Тонка тілесна тканина, зверху якої була сіточка з блискітками створила враження, що Гвоздєва практично роздягнена, а спина танцівниці і зовсім оголилася, помітно лише тоненькі бретельки. Низ наряду сукні прикрасили бахромою, яка ефектно розвівалася під час руху. Груди Ілони Гвоздьової помітно виділялася завдяки дизайну одягу: напівпрозорої тканини і зеленим смужкам на ній.

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