Російський музикант Микола Расторгуєв розповів, що думає про українців

Крім того, він звинуватив Україну у змові проти РФ.

Про це він заявив в ефірі російської програми на "Рен-ТВ".

Розмірковуючи про вчинки колег, які зайняли проукраїнську позицію, музикант сказав:

"Мене просто іноді дратує... Начебто наша позиція настільки ясна... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі, чи що? Мені справді важко зрозуміти, тому що в Україні – там зомбированное якесь суспільство".

Музикант вважає, що проти РФ є "якась загальна змова".

"А там зовсім інша позиція: нас проклинають, клянуть будь-якими словами усілякими, що ми, виявляється, самі крайні в цій всій історії. Таке відчуття змови якоїсь проти країни, такої загальної змови. Але я думаю, що наше діло праве, і перемога буде за нами", – переконаний Расторгуєв.

Нещодавно ми писали, що публицист Анатолій Вассерман вважає, що кризова ситуація в Україні завершиться лише після того, як країна увійде до складу Росії

За його словами, зараз в Україні, Білорусі та Росії більшість населення - це російськомовні громадяни, і за багато років Білорусь змогла знайти спосіб, щоб забезпечити собі спроможність без шкоди для людей, а Україна після незалежності навіть не шукала такі способи.

«Проект Україна давно пора закривати. По-хорошому, його навіть не потрібно було відкривати, але чим швидше він зараз закриється, тим краще буде для всіх, в першу чергу для українців. Замість України з'являться Південно-Західний федеральний округ, Новоросійський Федеральний округ в Росії», - пише Вассерман.

Нагадаємо, Віктор Павлік засумнівався в доцільності повернення Криму

Як повідомляла Politeka, Лоліта відхрестилася від слів про український Крим.

Також Politeka писала, що Розенбаум похвалив Путіна за "порятунок російських" в Україні.