І вони туди ж

Українська співачка Настя Каменських під час карантину побешкетувала зі своїм чоловіком Потапом

Забавний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Потап і Настя вирішили взяти участь в популярному челенджі, в якому пара міняється одягом. Цей челендж вже провернули багато відомих пар, у тому числі Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом, Павло Воля з дружиною, Яна Рудковська з Євгеном Плющенком і Дженніфер Лопес з чоловіком.

Настя вибрала для ролика чорне плаття з розрізом, а зверху накинула шубку з штучного хутра. Потап стояв у чорному костюмі і окулярах, як чоловіки на всіх подібних відео. Через кілька секунд у Настіному одязі опинився Потап, а Настя стояла в чорному костюмі.

«Я знаю, ви довго чекали.. ловіть», - написала Настя під відео, яке лише за 20 хвилин переглянуло понад 184 тисяч чоловік.

«Ось ви кінчені злизуєте один за одним», «Потап шикарний», «Кращі», «Лиса телка що треба», «Чееетко))», «Смішно. Я голосую за вашу команду в цьому році на голосі», «Бомба», «Карантин діє», «І ці д***ли туди ж, господи куди ми котимося», «Настюш тобі дуже йде цей перший образ», «Блін ви такі круті, обожнюю вас», - пишуть користувачі мережі.

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