Не можна було навіть уявити

Турецький серіал "Величне століття" і його харизматичні персонажі завоювали популярність як на батьківщині, так і за кордоном

Як повідомляє Politeka.net, проект знімали з 2011 по 2014 рік. За цей час актори сильно змінилися: хтось виріс, хтось постарів, хтось і зовсім зробив собі пластичну операцію. Особливо цікава доля склалася у виконавиць ролі Міхрімах, дочки падишаха.

За сюжетом, у 1522 році маленьку донечку Сулейману Величному народила дружина Хюррем, яку зіграла Мер'єм Узерлі. Вона стала єдиною дівчинкою серед п'яти дітей. Батьки в ній душі не чаяли і часто балували. В історичному серіалі образ Міхрімах приміряли дві актриси: Аїда Джар і Меліс Мутлуч. Обидві дівчинки з того часу зросли і змінилися до невпізнання.

Аїда Джар приєдналася до акторського складу, коли їй було чотири роки. Вона грала Міхрімах зовсім крихіткою, а глядачам запам'яталася милим личком, великими очима і всепробивающим чарівністю.

В 2020 році Аїда Джар відзначає свій 12-й день народження. Після зйомок вона веде власний блог в Instagram, знімається в рекламі і навіть освоює професію моделі.

Після другого сезону Джар пішла з серіалу, і її місце зайняла Меліс Мутлуч. Вона зіграла Міхрімах постарше. На той момент у дівчинки був значний знімальний досвід, адже вона знімалася в кіно з трьох років. На батьківщині Меліс Мутлуч дуже пишаються - якось її попросили виконати національний гімн Туреччини перед п'ятьма тисячами глядачів.

Зараз дівчині 17 років. Вона домоглася чималих успіхів на акторському терені, але не рветься продовжувати кар'єру в кіно або на телебаченні. Меліс хоче вивчитися на лікаря або стати архітектором, щоб змінювати свою батьківщину в кращу сторону.

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