В 2019 году на экраны вышло продолжение культового сериала «Беверли-Хиллз, 90210», в котором собрался практически весь основной состав актеров

Politeka решила вспомнить, как выглядели звезды молодежного сериала в 1990-х годах и как они выглядят сейчас, на закате своей карьеры.

Главной звезде сериала, актрисе Шеннон Доэрти «Беверли Хиллз» позволил прославиться. Вот только из-за несносного характера она не смогла воспользоваться этой известностью.

Доэрти покинула проект раньше всех своих коллег. Еще один успешный сериал, в котором она принимала участие («Зачарованные»), тоже закончился без нее. Больше выдающихся работ у актрисы не было. Последние несколько лет она борется с раком.

Исполнитель роли Дилана, актер Люк Перри умер в 2019 году в возрасте 52 года. Актер перенес инсульт. Карьера Перри не была прорывной, но работа у него была всегда – он снимался в различных фильмах и сериалах. Последний фильм с его участием – «Однажды в Голливуде».

Джейсон Пристли, который играл Брендона, снимается в сериалах. Ничего примечательного в его карьере, как и в карьере его коллег по сериалу, нет.

Но без работы артист не сидит. Он даже получал награду от канадской премии за роль в сериале «Зовите меня Фитц».

Дженни Гарт, которая прославилась благодаря роли блондинки Кейли, долгое время снималась в проектах, связанных с «Беверли-Хиллз».

Сейчас у нее есть собственное реалити-шоу «Жизни с Дженни Гарт». Актрисе 47 лет, но видно, что она злоупотребляет уколами красоты.

Дочь продюсера сериала Тори Спеллинг, которая сыграла Донну, снималась в различных проектах, но выдающихся ролей не получала. Зато у Тори пятеро детей.

Красавчик Иан Зиринг, который играл в сериале Стива, время от времени появлялся в отдельных эпизодах различных сериалов. В целом, карьеру 55-летнего актера нельзя назвать успешной.

Напомним, что больная раком звезда «Беверли Хиллз» раскрыла страшную правду: «Я буду копать…».

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