Турецкий сериал "Великолепный век" и его харизматичные персонажи завоевали популярность как на родине, так и за рубежом

Как сообщает Politeka.net, проект снимали с 2011 по 2014 год. За это время актеры сильно изменились: кто-то вырос, кто-то постарел, кто-то и вовсе сделал себе пластическую операцию. Особенно интересная судьба сложилась у исполнительниц роли Михримах, дочери падишаха.

По сюжету, в 1522 году малышку Сулейману Великолепному родила супруга Хюррем, которую сыграла Мерьем Узерли. Она стала единственной девочкой среди пяти детей. Родители в ней души не чаяли и часто баловали. В историческом сериале образ Михримах примерили две актрисы: Аида Джар и Мелис Мутлуч. Обе девочки с того времени выросли и изменились до неузнаваемости.

Аида Джар присоединилась к актерскому составу, когда ей было четыре года. Она играла Михримах совсем малюткой, а зрителям запомнилась милым личиком, большими глазами и всепробивающим обаянием.

В 2020 году Аида Джар отмечает свой 12-й день рождения. После съемок она ведет собственный блог в Instagram, снимается в рекламе и даже осваивает профессию модели.

После второго сезона Джар ушла из сериала, и ее место заняла Мелис Мутлуч. Она сыграла Михримах постарше. На тот момент у девочки был внушительный съемочный опыт, ведь она снималась в кино с трех лет. На родине Мелис Мутлуч очень гордятся - однажды ее даже попросили исполнить национальный гимн Турции перед пятью тысячами зрителей.

Сейчас девушке 17 лет. Она и добилась немалых успехов на актерском поприще, но не рвется продолжать карьеру в кино или на телевидении. Мелис хочет выучиться на врача или стать архитектором, чтобы изменять свою родину в лучшую сторону.

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