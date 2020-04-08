Популярна українська співачка Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у новому спокусливому образі

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку знаменитості Instagram.

Даша Астаф'єва часто експериментує зі стилем і образами. На цей раз вона порадувала користувачів соцмережі загадковими знімками. Виконавиця вбралася в матово-чорну кофту, яка ідеально підійшла під колір її волосся.

Але куди більше одягу привертають увагу пози Астаф'євої. На першому знімку вона витягнула губи, ніби для поцілунку, відкривши рот, а руками зобразила пістолет. "Озброєна", - підписала фото співачка.

На іншому знімку Даша Астаф'єва ніжно відтягнула пальчиком тонку пасмо волосся і з чарівною посмішкою подивилася в камеру. Цього разу вона стріляла не жестами, а своїми пронизливими очима.

Користувачі соціальної мережі захоплено зустріли новий образ Даші Астаф'євої. Вони не стримували емоцій і компліментів в коментарях:

"Дуже небезпечна 😎"; "Чудова ☺️🖤"; "

Даша, ну ти огооонь🔥🔥🔥😍😍😍"; "А глазюки хитрі хитрі)))))"; "Як завжди шикарна❤😍".

Раніше співачка показала фанатам своїх батьків. На фотографії Астаф'єва розвалилася на стільці, тоді як її батьки, мабуть, не були готові до імпровізованої фотосесії. Вони потрапили в кадр в домашньому одязі і з озадаченными виразами на обличчях.

«Тато і Мама сфотканы в момент поїдання «Морських камінчиків». Я, елементарно втягую живіт і щоки. Живіт вийшло», - описала ситуацію сама Даша.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами.

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.