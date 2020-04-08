Дружина російського шоумена Олександра Реви не соромиться показати себе у всій красі

Анжеліка Ревва любить сміливі та відверті вбрання, які завжди викликають бурю захоплення у її шанувальників. Politeka.net підібрала топ-п'ять кращих образів дівчини з Instagram.

Один з найяскравіших кадрів вийшов у Анжеліки на морі. Олександр Ревва (він же - Артур Пирожков) поділився, що сам фотографував благовірну. Міс Пирожкова наділу блискучий обтягуючий купальник, який підкреслив її пружних "близнят". Після купання видовище стало ще пікантнішим, адже всі деталі рельєфу проступили назовні.

Під час відпочинку Анжеліка Ревва часто поповнює свій фотоальбом. На четвертому місці ми розміщуємо знімок, зроблений на одному з курортів. На ньому дівчина позує в сукні з дуже відвертим декольте, яке демонструє її видатні округлості, оголюючи засмаглі плечі і шию.

Ще одне чорне плаття потрапило на третє місце рейтингу. Воно здається бездонним з-за величезного вирізу, який межує неприличием. Анжеліка Ревва доповнила образ млосною посмішкою.

На другому місці - архівне фото. Його Анжеліка опублікувала в соцмережі, поки не може нікуди поїхати з-за карантину. На знімку молода дружина Ревви зі світлими косами ніжиться у водах Ніагарського водоспаду. На ній надітий білосніжний купальник, який так і притягує увагу до глибокого декольте.

Олександр Ревва нітрохи не соромиться краси своєї дружини і сам виставляє її принади у своєму профілі. Так на одній з фотографій дружини позують поруч. Анжеліка одягла білий піджак, який спокусливо спустила. Під ним видно плаття, яке ледь прикриває її округлості.

Користувачі соціальної мережі захоплюються її зовнішністю і природною чарівністю у коментарях до кожного посту:

"Гарна рибка 🚀🚀🚀🔥🔥🔥🌟🌟❤️❤️💋💋"; "Хто це? 😂😁 Треба ж! І такий був образ"; "Анжеліка ви найкрасивіша!"; "Карколомна леді!!!"; "Лялечка, приємно дивитися😘".

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова зворушила сімейними фото молодшої дочки з пухнастим другом: "Які солодкі".