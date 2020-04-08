Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес разом зі своїм хлопцем звернулася до прихильників з одним проханням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Кращий спосіб зупинити поширення COVID-19-це залишитися вдома. @Arod і #IStayHomeFor для тих, хто перебуває на передовій - лікарів, медсестер і техніків, які так старанно працюють, щоб всі були в безпеці. Спасибі @NYGovCuomo за те, що залишили нас. Ми призначаємо @jimmyfallon, щоб він пішов наступним і сказав нам, для кого ви залишаєтеся вдома», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Джей Ло на кадрах була абсолютно без косметики, на що звернули увагу її шанувальники.

«Вогонь!», «люблю тебе», «ось це справжня любов», «вау, який вигляд! І це без макіяжу! Теж так хочу», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес разом зі своїм хлопцем, американським бейсболістом Алексом Родригесем записали смішне відео для молодіжної мережі Твк Струм.

Відео Родрігес опублікував на своїй сторінці в Instagram. На відео спортсмен стоїть в піджаку і окулярах. У руках він тримає телефон, на який знімає, як Джей Ло танцює. Актриса одягнена в обтягуючі білу сукню з голою спиною. Вона пристрасно танцює поруч зі своїм коханим. Але одним момент кадр змінюється і зірки виявляються в нарядах один одного. На Родрігесі красується біле плаття, а на Джей Ло піджак і окуляри.

На відео відреагувало безліч відомих людей і фанатів. Тим більше, що воно з'явилося відразу в декількох акаунтів. На сторінці у Родрігеса його подивилися майже 2 мільйони разів.

«Я не можу перестати дивитися це», «Смішно», «Одержимий», «Дуже добре!!», «Цей чоловік відданий. Де мені знайти бойфренда, який буде робити дурні TikToks зі мною», «Це неймовірно», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала, що приховує під курткою: "Все також гаряча".

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