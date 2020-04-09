Відома співачка Світлана Лобода влаштувала вдома стильну фотосесію, запропонувавши шанувальникам поспілкуватися

В цей раз знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram, повідомляє Politeka.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

"Через годину буду в прямому ефірі. Задавайте свої питання. У вас є рівно годину ", - шанувальники не змогли залишитися осторонь і почали активно відповідати на запитання.

До цього зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

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