Знаменита артиска Ані Лорак показала новий кадр з незвичайної фотосесії з розкішними прикрасами

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати новий кадр з стильній фотосесії, під час якої не тільки блиснула фігурою в чорній міні-сукні, але ще й здивувала досить масивними прикрасами, пише Рoliteka.net.

Цього разу Кароліна з акуратно зібраним волоссям і легким макіяжем на обличчі з акцентом на виразні вилиці похвалилася незвичайним чином. Причому привертає увагу саме прикраса зірки - масивні сережки-кільця з великими каменями. Підпису ж зірка нарешті оголосила важливу для шанувальників новину, яку ті чекали кілька тижнів.

Артистка вирішила провести довгоочікуваний прямий ефір, щоб поговорити з фанатами.

«Доброго, теплого дня! 🤫 Може, вийти в прямий ефір? Сумую за моїми улюбленими глядачами», – написала Кароліна.

Ось що відповіли користувачі Instagram: «Звичайно + з кимось .., як Полякова )))», «Да, давайте в ефір, звичайно 👍❤️❤️❤️», «бідні вушка», «❤️❤️❤️❤️Любимо Вас!!!Чекаємо ефір)))», «Приголомшливо! Ось це прикраси?!», «Звичайно прямий ефір❤️❤️❤️❤️ми теж дуже за вами скучили🙏🙏🙏🙏😘😘😘😘», «чи Не важко 😲з такими сережками😄🔥».

Так, як відомо, зірка вкрай рідко публікує домашні фото і не розкриває деталі про особисте життя. Тим не менш, іноді вона порушує заборону і відкриває завісу таємниці. Не так давно співачка з'явилася в домашньому вигляді на кухні, блиснувши при цьому "новим" обличчям.

Під постом артистки деякі шанувальники помітили, що її губи знову змінилися і хоча багатьом подобається таке лялькове обличчя, частина користувачів Instagram не дуже привітні:

«☀️ Доброго, доброго дня! Зі святом! 🙏🏻», - пише Лорак.

Ось що відповідають користувачі:

«І вам солоденька ви наша», «найкрасивіша🤤 І вам також✌️❤️», «Ти найкраща мама обожнюю тебе приклад всім мамам», «Особа краще сховати», «Лялечка шикарна красуня ❤️😍🔥», «Занадто лялькова, що зі щоками?», «Живого місця після уколів не залишилося», «Яка неймовірна❤️😍😍😍», «Господи ці щічки😍😍ааааааа, я не можу, хочу обійняти і не відпускати😭❤️».

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