34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала розкутими рухами
Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Гаряча штучка примірила синє плаття з блискітками, яке обтянуло розкішну фігуру і як найкраще підкреслило всі її достоїнства.
Під відомий хіт "It's a man's world" Джеймса Брауна, який так і розташовує до чуттєвого танцю, Тетяна виляла стегнами, виставляла груди наперед і плавно присідала, випинаючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка заклично вабила пальчиком і підморгувала.
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Співачка розпустила шикарне волосся, змахуючи ним в сповільненій зйомці, і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.
"Евеліна Хромченко якось говорила, що є кілька нехитрих правил ефектного вечірнього виходу: по-перше, спина повинна бути прямою, по-друге, груди повинні дивитися вперед і по-третє, носити вечірнє плаття потрібно дуже невимушено, так, як ніби це повсякденний одяг, тоді успіх забезпечений. Може, так невимушено винести сміття зараз? 😹", - поділилася секретами успіху у чоловіків Котова.
Шанувальники за годину встигли поставити майже 60 000 "сердечок", зізнаючись кумиру в любові і щедро "відсипаючи" компліменти.
"Класне плаття ❤️"
"Ти кожен день повинна тільки так і ходити 😘😊"
"Оо...я не уявляю чоловіків в цей момент😂😍"
"Сукня вогонь, ви сама ходячий сек* 😏"
"Боже 😍що за нереальна красуня"
"Аха ха, я уявляю цю картину, невимушеності 😂"
"Несіть вогнегасник"
"Потім всі будуть чекати 😂вашого постійного витонченого виходу зі сміттям в руках 🔥"
Раніше ми повідомляли, Котова влаштувала пікантну фотосесію з фортепіано. Красуня сіла на табурет, поклала руки на клавіші і широко розставила ноги, засвітивши зайве - тому що була в одній лише піжамній сорочці.
Нагадаємо, гаряча зірка "ВІА Гри" в одній піжамі показала свою кудлату подружку
Також Politeka повідомляла, що спекотна екс-ВІА Гра роздяглася і посвітила апетитними формами в басейні