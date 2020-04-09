"Кожен день так і повинна ходити"

34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала розкутими рухами

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Гаряча штучка примірила синє плаття з блискітками, яке обтянуло розкішну фігуру і як найкраще підкреслило всі її достоїнства.

Під відомий хіт "It's a man's world" Джеймса Брауна, який так і розташовує до чуттєвого танцю, Тетяна виляла стегнами, виставляла груди наперед і плавно присідала, випинаючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка заклично вабила пальчиком і підморгувала.

Співачка розпустила шикарне волосся, змахуючи ним в сповільненій зйомці, і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.

"Евеліна Хромченко якось говорила, що є кілька нехитрих правил ефектного вечірнього виходу: по-перше, спина повинна бути прямою, по-друге, груди повинні дивитися вперед і по-третє, носити вечірнє плаття потрібно дуже невимушено, так, як ніби це повсякденний одяг, тоді успіх забезпечений. Може, так невимушено винести сміття зараз? 😹", - поділилася секретами успіху у чоловіків Котова.

Шанувальники за годину встигли поставити майже 60 000 "сердечок", зізнаючись кумиру в любові і щедро "відсипаючи" компліменти.

"Класне плаття ❤️"

"Ти кожен день повинна тільки так і ходити 😘😊"

"Оо...я не уявляю чоловіків в цей момент😂😍"

"Сукня вогонь, ви сама ходячий сек* 😏"

"Боже 😍що за нереальна красуня"

"Аха ха, я уявляю цю картину, невимушеності 😂"

"Несіть вогнегасник"

"Потім всі будуть чекати 😂вашого постійного витонченого виходу зі сміттям в руках 🔥"

Раніше ми повідомляли, Котова влаштувала пікантну фотосесію з фортепіано. Красуня сіла на табурет, поклала руки на клавіші і широко розставила ноги, засвітивши зайве - тому що була в одній лише піжамній сорочці.

Нагадаємо, гаряча зірка "ВІА Гри" в одній піжамі показала свою кудлату подружку

Також Politeka повідомляла, що спекотна екс-ВІА Гра роздяглася і посвітила апетитними формами в басейні