34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, изумила откровенным фото в одной рубашке

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. Из одежды на Татьяне - белая пижамная рубашка, вполне возможно, что также на ней есть нижнее белье, но на фото детали не видны.

Котова жарко примостилась на табурете рядом с белым фортепиано, положив руки на клавиши и раздвинув сочные ножки. Красотка соблазнительно смотрит в объектив, испепеляя своим взглядом. Естественный макияж и распущенные, слегка растрепанные, волосы дополнили ее непревзойденный образ.

Дерзкая и одновременно нежная Котова предложила поклонникам интересную игру:

"Вспомним нашу игру с функцией продолжения текста, когда телефон автоматически предлагает следующее слово при наборе на клавиатуре 😀 Итак пишем «Я сижу дома ...», а в продолжении ставим то, что он предлагает (3-7 слов). У меня вышло: 💭Я сижу дома без тебя там будет ещё лучше всего.

Самых смешных комментаторов буду лайкать 🤍"

Поклонники успели менее, чем за час, поставить тысячу лайков, восторгаясь внешним видом певицы и ее затеей:

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"🔥нежная сладкая страсть🍓 "

"Фото красивое 🔝"

"Танюша, какая вы красавица! истинная мисс Россия!"

"Красоточка👍💐😘😍🤗🔥улыбка очаровательная👍"

"супер вкуснячие ляшки"

"настоящая страсть"

Ранее мы сообщали, Котова собрала множество комплиментов, опубликовав архивное фото, на котором позировала на ферме. Певица принарядилась в клетчатую рубашку черно-белого цвета, что выгодно обтянула ее сочные прелести, темные джинсы с высокой талией и, конечно, белую шляпу, ставшую изюминкой всего образа.

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