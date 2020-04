Знаменита артиска Ані Лорак показала незвичайні кадри зі свого останнього концерту

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила виставити невеликий ролик зі свого виступу, під час якого приміряла незвичайні і досить відкриті наряди, повністю розшиті блискітками, пише Рoliteka.net.

Так, Кароліна з'явилася у вбранні з блискіток в натовпі чоловіків, танцюючих під струменями води і практично роздягненими перед дівою. Причому сама Кароліна позувала в тілесного кольору образах, що не приховують її фігуру.

«Пісня Оксани 💎 Пам'ятайте музичний фільм «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», де я зіграла головну роль Оксани? Через час, пісня, написана Костянтином Меладзе @meladzemusic, знайшла нове звучання в #шоуДива. Номер вийшов дуже чуттєвим, наповненим жіночої силою і чарівністю. ✌🏻», - пише Кароліна.

Ось що відповіли користувачі: «Дуже давно був цей фільм) а пісню ні, я в усякому разі не пам'ятаю хоч ми і дивилися з родиною його не один раз», «Чудове шоу! Кожна пісня дуже значуща для вас, для всіх нас!

Кожна пісня несе головний сенс. Дякуємо за шоу! Чудово! Чудово! Краща❤🙏 звичайно пам'ятаємо цей фільм! Кароліночка, дуже скучили за вами!!!! Швидше б ефір! 🙏», «Ви як голодна кішка😍», «Порадуй нас своєю увагою, ми дуже сумуємо! Светі довгі роки, рідна! Ми завжди будемо поруч, все розділимо разом ❤️».

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

