Знаменитая артиска Ани Лорак показала необычные кадры со своего последнего концерта

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила выставить небольшой ролик со своего выступления, во время которого примерила необычные и довольно открытые наряды, полностью расшитые блестками, пишет Рoliteka.net.

Так, Каролина появилась в нарядах из блесток в толпе мужчин, танцующих под струями воды и практически раздетыми перед дивой. Причем сама Каролина позировала в телесного цвета образах, едва ли скрывающими ее фигуру.

«Песня Оксаны 💎 Помните музыкальный фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», где я сыграла главную роль Оксаны? Спустя время, песня, написанная Константином Меладзе @meladzemusic, обрела новое звучание в #шоуДива. Номер получился очень чувственным, наполненным женской силой и обаянием. ✌🏻», - пишет Каролина.

Вот что ответили пользователи: «Очень давно был этот фильм) а песню нет, я во всяком случае не помню хоть мы и смотрели с семьей его не один раз», «Восхитительное шоу! Каждая песня очень значима для вас, для всех нас!

Каждая песня несет главный смысл. Спасибо за шоу! Восхитительно! Превосходно! Лучшая❤🙏 конечно помним этот фильм! Каролиночка, очень соскучились по вам!!!! Скорее бы эфир! 🙏», «Как голодная кошка😍», «Порадуй нас своим вниманием, мы очень скучаем! Свети долгие годы, родная! Мы всегда будем рядом, все разделим вместе ❤️».

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

