Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва з'явилася разом зі своїм колегою Позитивом на серії кадрів в сміливих образах

В цей раз на фан-сторінці зірки були представлені нові фото, які були зроблені ще п'ять років тому - під час роботи пари над одним з найпопулярніших своїх кліпів. Сьогодні відзначає п'ятиріччя відео на композицію "Ім'я 505". Схоже, після того, як група оголосила про своєму офіційному розпад, кожна фотосесія - стара або нова - викликає незмінний бурхливий захват у багатотисячної аудиторії, , пише Politeka.

Так, на фан-сторінці з'явилася серія кадрів, на яких Надя і Олексій постали в знаменитих образах, що використовуються для кліпу. При цьому також видно і не постановочні кадри: на деяких кадрах Надя позувала під час роз'яснень режисера-постановника з байдужим виглядом, їла морозиво і спілкувалася з Позитивом.

«Кліпу « Ім'я 505 » сьогодні 5 років !🥳❤️ #времяистекло #надядорофеева #позитив», - повідомляється на фан-акаунті Наді.

Всі образи Олексія і Наді викликали бурхливу реакцію прихильників, які навперебій почали масово коментувати і вибирати не тільки самий цікавий образ, але ще і згадувати про те, який кліп їм більше подобався.

Ось що пишуть користувачі: «Круто», «Ностальгія 😭💔», «Пам'ятаю, як перший раз побачила❤️», «Вони такі романтичні та молоді❤️😍❤️😍🔥👏👏».

Також на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки були опубліковані яскраві знімки, зроблені в рамках спеціальної акції "Фешнт-трешн", до якої масово приєднуються всі знаменитості.

Так, щоб не зійти з розуму під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття по душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, хтось влаштовує онлайн-тренування або цілі вечірки з шанувальниками або друзями - кожен по-своєму божеволіє на карантині", як вже не раз відзначали користувачі Instagram.

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