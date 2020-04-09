Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась вместе со своим коллегой Позитивом на серии кадров в смелых образах

В этот раз на фан-странице звезды были представлены новые фото, которые были сделаны еще пять лет тому назад - во время работы пары над одним из самых популярных своих клипов. Сегодня пятилетие отмечает видеоролик на композицию "Имя 505". Похоже, после того, как группа объявила о своем официальном распаде, каждая фотосессия - старая или новая - вызывает неизменный бурный восторг у многотысячной аудитории, пишет Politeka.

Так, на фан-странице появилась серия кадров, на которых Надя и Алексей предстали в знаменитых образах, используемых для клипа. При этом также видны и не постановочные кадры: на некоторых кадрах Надя позировала во время разъяснений режиссера-постановщика с безразличным видом, кушала мороженое и общалась с Позитивом.

«Клипу « Имя 505 » сегодня 5 лет !🥳❤️ #времяистекло #надядорофеева #позитив», - сообщается на фан-аккаунте Нади.

Все образы Алексея и Нади вызвали бурную реакцию поклонников, которые наперебой принялись массово комментировать и выбирать не только самый интересный образ, но еще и вспоминать о том, какой клип им больше нравился.

Вот что пишут пользователи: «Круто», «Ностальгия 😭💔», «Помню, как первый раз увидела❤️», «Они такие романтичные и молодые❤️😍❤️😍🔥👏👏».

Также на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы были опубликованы яркие снимки, сделанные в рамках специальной акции "Фешнт-трешн", к которой массово присоединяются все знаменитости.

Так, чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, кто-то устраивает онлайн-тренировки или целые вечеринки с поклонниками или друзьями - каждый "по-своему сходит с ума на карантине", как уже не раз отмечали пользователи Инстаграм.

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