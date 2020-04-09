Катерина розповіла, чого чекати в майбутньому через проблеми з весіллям

Співак Віктор Павлік збирається одружитися на скандально відомій Катерині Репяховій, проте через карантин все може зірватися

Нещодавно молода дівчина показала, як вона почала готуватися до весілля і навіть похвалилася підбіркою весільних суконь. Однак у зв'язку з останніми подіями - введенням обмежень через карантин, закритих кордонів і бурхливої епідемії, весілля опинилося під загрозою зриву, пише Politeka.net.

Щоб привернути увагу до посту, Катерина представила один з можливих весільних суконь із салону, який відвідувала кілька тижнів тому.

«Яка доля нашого весілля? Відповідь на це питання чекають всі! Гості, рідні, журналісти, шанувальники.

На сьогоднішній день ми не належимо самі собі, але ми не поспішаємо переносити весілля. Якщо межі не відкриють до кінця червня, то весілля, звичайно, буде перенесена. Тому що мама в Ізраїлі, одна подруга в Москві, одна в Лондоні, одна в Америці.

Так само для нас важливо, яке фінансове становище буде у наших гостей, а це залежить від того, на скільки швидко ми всі дійсно зможемо переступити до своїх робіт.

Якщо весілля перенесемо - нову дату розсекречувати не будемо☺️ Часто задається питання: чи засмутилася я з-за ситуації, що склалася? І яке наше настрій?

Скажу так, я абсолютно спокійна, і не бачу приводів для розладу. Єдине, коли шукала фото для поста надивилася на свої красиві сукні і зрозуміла, як сильно я хочу їх вже надіти❤️», - написала Катерина.

Повідомлялося також, що молода коханка Віктора Павліка Катерина Репяхова раптово здалася у весільній сукні.

25-річна обраниця відомого українського співака, судячи з усього, серйозно налаштована на те, щоб зв'язати себе узами шлюбу зі своїм коханим. Як видно, дівчина вже щосили готується до весілля

Репяхова відкрито заговорила про майбутнє свято на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс. Дівчина відповіла на питання своїх передплатників про те, чи визначилися вони з Павликом з датою весілля. Вона не стала ділитися подробицями, проте дала чіткі і досить однозначну відповідь: «Да, давно».

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