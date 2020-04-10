Стало відомо, як спадкоємці Алли Пугачової і Максима Галкіна розважаються на карантині

Про це пише Politeka.net.

Незважаючи на те, що зіркова сім'я, як і усі решта, сидять вдома в самоізоляції, у них кожен день якась нову розвагу.

Благо в просторому замку є багато місця для ігор, тому нудьгувати малечі доводиться.

На цей раз Ліза і Гаррі, озброївшись луком, влаштували справжню "стрілянину".

Шестирічна Ліза намагалася якомога далі запустити стрілу, а російський шоумен Максим Галкін намагався не стати їх мішенню.

«Пірати лучні», — він підписав відеоролик в своєму Instagram, на якому відображено нову розвагу спадкоємців примадонни Алли Пугачової.

Прихильникам довелося по душі розвага Лізи і Гаррі Галкиных, через що вони залишили десятки позитивних коментарів під опублікованим відео.

"А мені музика "бригаду" нагадала", "Які ж милі дітки, здоров'я їм", "Немов у якомусь іншому світі живете))) Добре, що дітей не вантажити проблемами поточного катаклізму", "Юні Робін Гуди", "Дивіться, Максим, під стрілу не потрапте)", "Солодкі", "Яка милота", "Ну ,і хто з них Джек Горобець? А хто Чорна Борода?", "Пристрельте, будь ласка, цей ідіотський інфовірус", - написали вони під публікацією юмориста.

Раніше ми розповідали про те, що російський шоумен Максим Галкін похвалився талантом дочки Лізи, яка читала напам'ять скоромовки.

Гордий батько зазначив, що це Пугачова навчила дівчинку. Ліза всього кілька разів запнулася, але її ангельська усмішка і чарівні великі очі просто закохали в себе фанатів зоряної сімейки.

"Яка розумниця, Солодка дівчинка"; "Ахахахаха)) Це так чудово. Яка ж принцеса!"; "Талант!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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