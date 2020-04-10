Стало известно, как наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина развлекаются на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Несмотря на то, что звездная семья, как и все остальные, сидят дома в самоизоляции, у них каждый день какое-то новое развлечение.

Благо в просторном замке есть много места для игр, поэтому скучать малышам не приходится.

На этот раз Лиза и Гарри, вооружившись луком, устроили настоящую "стрельбу".

Шестилетняя Лиза старалась как можно дальше запустить стрелу, а российский шоумен Максим Галкин старался не стать их мишенью.

«Пираты луговые», — подписал он видеоролик в своем Instagram, на котором запечатлено новое развлечение наследников примадонны Аллы Пугачевой.

Поклонникам пришлось по душе развлечение Лизы и Гарри Галкиных, из-за чего они оставили десятки позитивных комментариев под опубликованным видео.

"А мне музыка "бригаду" напомнила", "Какие же милые детки, здоровья им", "Словно в каком-то другом мире живёте))) Хорошо, что детей не грузить проблемами текущего катаклизма", "Юные Робин Гуды", "Смотрите, Максим, под стрелу не попадите)", "Сладкие", "Какая милота", "Ну ,и кто из них Джек Воробей? А кто Черная Борода?", "Застрелите, пожалуйста, этот идиотский инфовирус", - написали они под публикацией юмориста.

Ранее мы рассказывали о том, что российский шоумен Максим Галкин похвастался талантом дочери Лизы, которая читала наизусть скороговорки.

Гордый отец отметил, что это Пугачева научила девочку. Лиза всего несколько раз запнулась, но ее ангельская улыбка и очаровательные большие глаза просто влюбили в себя фанатов звездной семейки.

"Какая умница, Сладкая девочка"; "Ахахахаха)) Это так чудесно. Какая же принцесса!"; "Талантище!", - писали в комментариях.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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