Тіна публічно пофліртувала з Даном під час ефіру шоу "Голос"

Відома співачка Тіна Кароль здивувала жаркими моментами з Даном під час нового ефіру пісенного шоу "Голос"

Цього разу співачці вдалося здивувати під час чергового ефіру шоу - артистка запалила разом з одним із членів журі, здивувавши своїми пікантними витівками. На фан-сторінці Тіни з'явилася добірка найкращих моментів пари, якій вже багато місяців приписують бурхливий роман, повідомляє Politeka.

На відео видно, що Тіна в яскравому жовтому платті з глибоким декольте не тільки танцює з Даном, але ще й фліртує, всіляко стосується його і манливо дивиться на чоловіка. Сам же Дано не відстає і намагається будь-яким чином привернути увагу молодої співачки.

В змонтованому ролику представлені відразу кілька інтимних моментів зіркової пари: зпочатку Дан підходить до Тіні, немов запрошуючи її на сцену, а потім посміхається і щось шепоче на вухо. Далі Тіна що відповідає, після чого простягає замість руки йому свою ногу, дивуючи шанувальників. Дан ж, у свою чергу, без збентеження вистачає артистку і робить вигляд, що цілує її.

Завершується ролик гарячими танцями Дана і Тіни, які продовжують привекать увагу своїми заискивающими поглядами.

«Схоже Фантіни переходить на темну сторону😆💜», «Походу Тіна вже скучила за Данчику,ми теж!💜💜💜», «🤗 коти❤️❤️», «Ідеальні 💜», - пишуть захоплені шанувальники.

До цього ж зірка не втрималася від курйозної бесіди разом з Даном у перерві між виступами. Після завершення номери, Потап вигукнув на адресу виступила дівчини: "Ось вона, справжня зірка!".

На що Дано тут же додав, повернувшись до Тіні: "Після тебе, малюк, звичайно!". Тіна ж, не залишилася осторонь і з милою посмішкою на обличчі відреагувала: "Та, я не ревную". Знизавши плечима, зірка знову посміхнулася, чим викликала захват у мережі.

Шанувальники почали висловлювати захоплення милим моментом на фан-сторінці Тіни і В instagram.

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