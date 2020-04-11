Известная певица Тина Кароль удивила жаркими моментами с Даном во время нового эфира песенного шоу "Голос"

В этот раз певице удалось удивить во время очередного эфира шоу - артистка зажгла вместе с одним из членов жюри, удивив своими пикантными выходками. На фан-странице Тины появилась подборка лучших моментов пары, которой уже много месяцев приписывают бурный роман, сообщает Politeka.

На видео видно, что Тина в ярком желтом платье с глубоким декольте не только пляшет с Даном, но еще и флиртует, всячески касается его и зазывающе смотрит на мужчину. Сам же Дан не отстает и пытается любым образом привлечь внимание молодой певицы.

В смонтированном ролике представлены сразу несколько интимных моментов звездной пары: сначала Дан подходит к Тине, словно приглашая ее на сцену, а затем улыбается и что-то шепчет на ухо. Далее Тина что-то отвечает, после чего протягивает вместо руки ему свою ногу, удивляя поклонников. Дан же, в свою очередь, без смущения хватает артистку и делает вид, что целует ее.

Завершается ролик жаркими танцами Дана и Тины, которые продолжают привекать внимание своими заискивающими взглядами.

«Похоже ФанТина переходит на тёмную сторону😆💜», «Походу Тина уже соскучилась по Данчику,мы тоже!💜💜💜», «🤗 коты❤️❤️», «Идеальные 💜», - пишут восхищенные поклонники.

До этого же звезда не удержалась от курьезной беседы вместе с Даном в перерыве между выступлениями. После завершения номера, Потап воскликнул в адрес выступившей девушки: "Вот она, звезда настоящая!".

На что Дан тут же добавил, повернувшись к Тине: "После тебя, малыш, конечно!". Тина же не осталась в стороне и с милой улыбкой на лице отреагировала: "Та, я не ревную". Пожав плечами, звезда снова улыбнулась, чем вызвала восторг в сети.

Поклонники принялись выражать восхищение милым моментом на фан-странице Тины и В инстаграм.

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