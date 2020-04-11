Багато зірок змушує заздрити своїй красі, але як же вона їм дісталася

Деякі знаменитості вдаються до пластичних операцій, що помітно по старим і новим фото, передає Politeka.net. Так, хто ж з красунь вдавався до зміни зовнішності, і вони, можна сказати, самі на себе не схожі.

Анджеліна Джолі завжди була дуже привабливою дівчинкою, а зараз вже і жінкою. Зірка вирішила змінити корекцію форми скул і зробити пластику носа, що зробило її більш ідеальною.

Кім Кардашьян зараз вважається еталоном краси і стилю, але так було не завжди. Зірка була лише подружкою багатою зірки Періс Хілтон, однак у підсумку отримала ще більшу популярність. Можливо, пластичні операції теж посприяли цьому.

Кардашьян зробила пластику «п'ятої точки», придбавши великі об'єми. А також зробила багато операцій на обличчі.

Здається Ніколь Кідман у свої 52 роки не постаріла, а навпаки стала виглядати тільки краще, ніж у молодості. Зірка остоянно робить ін'єкції ботокса, які теж здатні перетворити зовнішність не гірше скальпеля. Хоча, і помняла в молодості деякі деталі на обличчі за допомогою хірургії.

Гаряча блондинка Памела Андерсон зробила численні операції по збільшення грудей. Крім цього, вона зробила кругову підтяжку обличчя.

Дизайнер Вікторія Бекхем дуже критична до своєї зовнішності, а найбільшою проблемою зірці здавався її кирпатий ніс. Вона зважилася на ринопластику і не пошкодувала - чудовий вид.

Зірка серіалу «Друзі» Кортні Кокс змінила зовнішність недавно. Мабуть, артистке зовсім не хочеться приймати старість і зморшки. Обличчя знаменитості "натягнулося". Шанувальники були в шоці від побаченого, але все ж не перестали любити свого кумира.

Нагадаємо, що у мережу злили фото дочки Джолі і Пітта після операції: «Шкода дивитися...».

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