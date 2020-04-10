Зірка "Сватів" Людмила Артем'єва розповіла, як ставиться до популярного серіалу

Відповідну публікацію російська зірка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, Людмила Артем'єва здивувалася, що сьогодні ще існують такі бабусі і дідусі, які будуть згодні і будемо раді, якщо їм залишать дітей на деякий час.

"Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії — фантастика", - написала вона в своєму Instagram.

Користувачі підтримали дискусію і помітили, що у провінціях відбувається все так, як показано в популярному серіалі "Свати".

"Наші бабуся і дідусь тільки і мріють, щоб онучок погостював і довше", "У нас в провінції все саме так як в Сватах, може в мегаполісах по-іншому", "З такими бабусями і дідусями я б залишився жити не те що на літо, а на все життя", "Чудовий серіал. Моїх дітей забирає бабуся на літо і дивляться "свати" по колу і назад", "Мабуть, погано Ви знаєте Росію...", "Це дивлячись де ви живете, у всіх моїх знайомих і друзів без бабусі й діда - нікуди", "Напевно я виняток. Донечка вийшла, після народження синочка,на роботу,коли йому було 1,5 року. В садочок ходити не захотів. Так що я знову стала молодою мамою. А хто ще допоможе? Тим більше, що я військовий пенсіонер", - написали вони в коментарях під публікацією Людмиили Артем'євої.

Раніше ми розповідали про те, що Людмила Артем'єва видала правду про героїню і показала себе в житті. Зокрема, артистка поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram.

"Ольга Миколаївна, насправді, з кожним сезоном серіалу для мене загадка. Що це за жінка така? Що крутить, мутить, крутить — приголомшливо!", - написала вона.

Шанувальники повністю погодилися зі словами свого кумира і в черговий раз почали захоплюватися акторським талантом Артем'євої. Деяких її пост обнадіяв, що, можливо, актриса повернеться до серіал.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.