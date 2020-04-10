Зірка студії «Квартал 95» Валерія Товстолес показала себе у всій красі

Як повідомляє Politeka.net знаменитість поділилася архівних знімком в купальнику на своїй сторінці в Instagram.

Поки у всьому світі вирує карантин, небезпечно виходити на вулицю, не те що подорожувати в інші країни. Раніше Лера Товстолес часто подорожувала і ділилася знімками, а тепер, мабуть, сумує з цього часу. Їй нічого не залишається, як викладати архівні фотографії, зроблені до епідемії.

Модель розмістила в сториз знімок, для якого позувала три роки тому, в 2020-м. На ньому актриса одягнена в обтягуючий купальник чорного кольору, який оголює її спокусливу фігуру. Лера стоїть в профіль, тому можна оцінити її струнку талію і спортивну форму. На задньому плані зображено шикарний вид - зелена галявина, дерева, чисте небо.

Раніше Валерія нагадала про те, як подорожувала в Італію. Зараз там дуже багато хворих, але лише рік тому країна була туристичним центром Європи.

«Ми подорожували на машині по 9-ти містах Італії. Були в Римі, Венеції, Позітано - мої улюблені міста тепер і зараз ці фото, зберігають мої спогади про цій країні. Я дуже люблю Італію, звичайно ж мені боляче читати новини звідти. Хочеться побажати всім італійцям і українцям, які там, тримайтеся хлопці! Ми сила», - написала Товстолес.

Вона додала, що хотіла б чимось допомогти італійцям і сподівається, що ситуація незабаром налагодиться. На одному із опублікованих нею знімків Товстолес позує на пляжі в оригінальному напівпрозорому купальнику і легкому пляжному плаття навстіж.

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