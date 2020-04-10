44-річна російська балерина Анастасія Волочкова щосили готується до майбутнього весілля з таємним нареченим, і ізоляція їй не перешкода

Волочкова любить епатувати публіку розкішним життям, так що цілком природньо, що зірка приділяє особливу увагу весільній сукні, пишуть росЗМІ.

Відомо, що весільний наряд їй шиє зоряний дизайнер Аніка Керімова. Модельєр зберігає в секреті ескіз, але запевняє, що сукня у Волочкової буде розкішною. За приблизними підрахунками, вона обійдеться в 15 мільйонів рублів - "банкет під час чуми".

"На сукню піде 20 кілограмів кристалів Сваровські, – прочинила завісу таємниці Аніка. – Вона буде з італійського шовку з використанням французького мережива. Анастасія – розкішна жінка, тому наряд тільки підкреслить її природну красу".

Керімова додала, що Волочковій пощастило - запасів тканини для наряду вистачає, незважаючи на те, що митниця закрита і виникають проблеми з поставками.

Примітно, що на фіктивному весіллі з Ігорем Вдовіним Волочкова примірила п'ять нарядів. На цей раз у балерини буде сім суконь. До речі, зірка зберігає в таємниці ім'я майбутнього чоловіка, так як боїться сполохати щастя. Раніше Волочкова натякала, що її обранець займається бізнесом і далекий від шоу-бізнесу, також вона розповідала, що у нього це буде перший шлюб. Весілля заплановане на 20 вересня 2020.

Раніше ми повідомляли, Волочкова здивувала кадрами в білому платті з обробкою з золотих ниток і з маскою на обличчі. Анастасія пожартувала, що збирається вийти заміж прямо зараз, під час карантину - "в домашніх тапках з квіточкою".

«Шедевр цього відео-тапочки..😂😂😂🙈 Весільні! 😂 А мій будинок для весілля підійде?😂💃 850 метрів! Погуляємо від душі😂 Вибирайте женихів!😂🥂 ", - підписала ролик зірка.

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