Відома українська телеведуча і зірка "Х-Фактора" Дарина Трегубова показала, чим її нагородила природа

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала серію пікантних фотографій на своїй сторінці в Instagram.

Даша Трегубова не соромиться свого тіла і часто викладає відверті знімки. На цей раз вона продемонструвала, як розважається у ліжку.

"#настрій провалятися в ліжку весь день... але в 17.00 стрім #дашачитает карантин эдишн, встаю тільки заради вас і хороших віршів", - повідомила вона в описі до посту.

На одній з фотографій Трегубова спокусливо вигнулась на простирадлах, показавши свій видатний бюст. Для цього кадру вона одяглася в чорне плаття і, схоже, відмовилася від нижньої білизни. Тому декольте можна розглянути у всіх подробицях.

На другому фото знаменитість завалилася на бік з розпатланим волоссям і зобразила чарівну посмішку. Користувачі соціальної мережі по достоїнству оцінили старання телеведучої і залишили багато захоплених коментарів:

"Спокуслива, як завжди"; "Ля яка 🔥"; "Ого сексі ухх вогонь 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍"; "Чудові фото! Енергія і завзяття! Ви, як завжди, прекрасні!😍".

Раніше Дарина Трегубова похвалилася новим яскравим чином. На фото вона позує в червоному платті з пристойним декольте. Волосся у неї в цей раз були зібрані у хвіст. Трегубова стояла біля арки з візерунків. На тлі можна побачити кілька вікон. Кадр вийшов досить світлим.

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