Чим справжні наложниці відрізняються від своїх персонажів

Серіал «Величне століття» отримав величезну популярність після виходу на екрани в різних країнах

Телесеріал розповідає про часи Османської імперії з правителем, султаном Сулейманом.

Дружини і коханки султана виглядали в серіалі дуже привабливо, але якими вони були насправді, можливо, зовсім інші - про це читайте далі.

Улюблениця 18-річного молодого султана Фюлане-хатун народила Сулейманові сина Махмуда, який помер у дев'ятирічному віці, пише boom.ms.

Гюльфем також народила сина Мурада, який у восьмирічному віці помер. Правитель швидко розлюбив наложницю, але та залишалася з Сулейманом до кінця своїх днів. Вона була другом правителю.

За інформацією істориків, Махідевран Султан, яка із знатного кабардинського роду, була однією з найкрасивіших жінок Османської імперії.

Махідевран не входила до числа фавориток і, народивши правителю сина Мустафу, останній став лише третім в черзі на престол.

Проте два сина Сулеймана померли від віспи і тоді Махідевран стала матір'ю єдиного спадкоємця престолу. Вона залишалася головною фавориткою до появи Хюррем Султан.

Пізніше сина Махідевран стратили, а саму її заслали. Жінка бідувала до появи Селіма II у владі.

Хюррем Султан називають українською Роксоланою. Дівчина стала улюбленицею правителя й народила йому п'ятьох синів і одну дочку.

У Хюррем був гострий розум, завдяки якому вона перемогла всіх суперників. У неї був єдиний титул хасекі - Роксолана підпорядковувалася виключно матері султана і стає його єдиною законною дружиною.

Хюррем Султан була єдиною наложницею, яка переступила поріг покоїв Сулеймана з тих пір.

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