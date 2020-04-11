Сериал «Великолепный век» получил огромную популярность после выхода на экраны в разных странах
Теленовелла рассказывает о временах Османской империи с правителем султаном Сулейманом Великолепным.
Жены и любовницы султана выглядели в сериале очень привлекательно, но какими они же были на самом деле, возможно, совсем другие - об этом читайте далее.
Любимица 18-летнего молодого султана Фюлане-хатун родила Сулейману сына Махмуда, который умер в девятилетнем возрасте, пишет boom.ms.
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Гюльфем также родила сына Мурада, который в восьмилетнем возрасте умер. Правитель быстро разлюбил наложницу, но та оставалась с Сулейманом до конца своих дней. Она была другом правителю.
По информации историков, Махидевран Султан, которая из знатного кабардинского рода, была одной из самых красивых женщин Османской империи.
Махидевран не входила в число фавориток и, родив правителю сына Мустафу, последний стал только третьим в очереди на престол.
Однако два сына Сулеймана умерли от оспы и тогда Махидевран стала матерью единственного наследника престола. Она оставалась главной фавориткой до появления Хюррем Султан.
Позже сына Махидевран казнили, а саму ее сослали. Женщина бедствовала до появления Селима II во власти.
Хюррем Султан называют украинской Роксоланой. Девушка стала любимицей правителя и родила ему пятерых сыновей и одну дочь.
У Хюррем был острый ум, благодаря которому она победила всех соперников. У нее был единственный титул хасеки - Роксолана подчинялась исключительно матери султана и становится его единственной законной женой.
Хюррем Султан была единственной наложницей, которая переступила порог покоев Сулеймана с тех пор.
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