Чем настоящие наложницы отличаются от своих персонажей

Сериал «Великолепный век» получил огромную популярность после выхода на экраны в разных странах

Теленовелла рассказывает о временах Османской империи с правителем султаном Сулейманом Великолепным.

Жены и любовницы султана выглядели в сериале очень привлекательно, но какими они же были на самом деле, возможно, совсем другие - об этом читайте далее.

Любимица 18-летнего молодого султана Фюлане-хатун родила Сулейману сына Махмуда, который умер в девятилетнем возрасте, пишет boom.ms.

Гюльфем также родила сына Мурада, который в восьмилетнем возрасте умер. Правитель быстро разлюбил наложницу, но та оставалась с Сулейманом до конца своих дней. Она была другом правителю.

По информации историков, Махидевран Султан, которая из знатного кабардинского рода, была одной из самых красивых женщин Османской империи.

Махидевран не входила в число фавориток и, родив правителю сына Мустафу, последний стал только третьим в очереди на престол.

Однако два сына Сулеймана умерли от оспы и тогда Махидевран стала матерью единственного наследника престола. Она оставалась главной фавориткой до появления Хюррем Султан.

Позже сына Махидевран казнили, а саму ее сослали. Женщина бедствовала до появления Селима II во власти.

Хюррем Султан называют украинской Роксоланой. Девушка стала любимицей правителя и родила ему пятерых сыновей и одну дочь.

У Хюррем был острый ум, благодаря которому она победила всех соперников. У нее был единственный титул хасеки - Роксолана подчинялась исключительно матери султана и становится его единственной законной женой.

Хюррем Султан была единственной наложницей, которая переступила порог покоев Сулеймана с тех пор.

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