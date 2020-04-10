42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова показала свої принади крупним планом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими відео в соціальній мережі Instagram.

Анфіса Чехова прославилася своїми сміливими образами і відсутністю комплексів. Вона не соромиться показати все, чим нагородила її природа, з будь-яких ракурсів. На цей раз ведуча оголила свої фізичні переваги в публічному місці на камеру і виклала це в сторіз.

Артистка змогла втриматися, щоб не показати свій новий образ. Вона зняла себе в дзеркалі ліфта, демонструючи сорочку. У якийсь момент Анфіса Чехова прочинила пальто і показала декольте крупним планом так, що можна замінити білу мереживну білизну. Потім вона показала джинси, випнувши п'яту точку.

Примітно, що все це час Анфіса Чехова знаходиться в чорній захисній масці. Ймовірно, вона дотримується умови карантину і ставить безпеку понад усе.

Раніше Анфіса Чехова опублікувала фотографії під час заняття йогою. Вона займалася у вітальні у себе будинки. На деяких знімках вона застигла на дивані, а на інших - позує на підлозі. На одному зі знімків телеведуча зігнула одну ногу в коліні і відвела в сторону, руки при цьому тримала на рівні грудей в молитовному жесті.

Родзинкою атмосферних кадрів стало не стільки особа Анфіси Чехової, скільки її ідеальна фігура і образ. Знаменитість наділу незвичайний комбінезон з тонкої чорної тканини з прозорими вставками, який вигідно обтягнув всі її соковиті принади. Варто відзначити, що за всіма діями актриси спостерігав домашній улюбленець - французький бульдог на прізвисько Картопля.

Нагадаємо, що безсовісна Анфіса Чехова посвітила значним декольте прямо в камеру: "Божевільна".

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