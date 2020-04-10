46-річна російська співачка Наташа Корольова підхопила модний тренд і приміряла сміливий наряд

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала відверті кадри в сториз свого профілю Instagram.

Наташа Корольова приєдналася до "подушковому челленджу". Вона зняла з себе одяг, включаючи нижню білизну, а замість цього прикрилася подушкою та підперезалася ременем. З боку таке вбрання можна прийняти за коротке плаття.

Але це ще не всі, простий фотографії співачці здалося мало. Тому вона вирішила станцювати на камеру. Під час дикого танцю вона сильно нахилилася вперед, показавши глядачам оголений бюст - зірка вчасно притримала подушку руками і не відкрила свої принади повністю.

Напевно, такі відверті рухи її чоловікові, Тарзану, навіть не снилися, а адже він відомий стриптизер.

Раніше Наташа Корольова до невпізнання змінилася заради свого хрещеника. Вона опрацювала свою зовнішність в редакторі і постала з заячими вухами, сердечком на кінчику носа і яскраво-червоними губами. Виконавиця зізналася, що на такий творчий експеримент зважилася тільки заради свого маленького хрещеника. В образі зайця вона прочитала на камеру казку "Теремок", імітуючи голоси різних тварин. Результат дуже сподобався Королевою і вона не проти повторити виступ.

"Мене вмовляють всі мої друзі, у яких є маленькі діти!!! Мені дуже цікаво дізнатися думку у Вас, шановні передплатники - якщо у вас є маленькі діти або онуки, увімкніть їм на моєму YouTube каналі казку «Рукавичка». Мені важливо знати, як реагують діти: їм подобається або дуже подобається)))?", - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, Коронавірус у коханця Королевою, розкрита вся правда про стан зірки.

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