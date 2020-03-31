Российский композитор Игорь Николаев пока будет оставаться под наблюдением специалистов

Эту информацию в комментарии журналистам озвучила его супруга Юлия Проскурякова, передает КП.

Как известно, у Игоря Николаева не зафиксировали заражение коронавирусом COVID-19, а оба теста оказались отрицательными.

Узнав результаты теста, Юлия Проскурякова расплакалась – одновременно и от радости, и от напряжения, в котором жила последние дни, переживая за мужа.

"Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!", – добавила она в общении с журналистами.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на COVID-19.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Но 30 марта Игорь Николаев в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.

"Это второй тест! Первый был также отрицательным! И вот: Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!", - написал известный российский композитор в своем микроблоге.

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