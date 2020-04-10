46-летняя российская певица Наташа Королева подхватила модный тренд и примерила смелый наряд

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала откровенные кадры в сториз своего профиля Instagram.

Наташа Королева присоединилась к "подушковому челленджу". Она сняла с себя одежду, включая нижнее белье, а вместо этого прикрылась подушкой и подпоясалась ремнем. Со стороны такой наряд можно принять за короткое платье.

Но это еще не все, простой фотографии певице показалось мало. Поэтому она решила сплясать на камеру. Во время дикого танца она сильно наклонилась вперед, показав зрителям обнаженный бюст - звезда вовремя придержала подушку руками и не открыла свои прелести полностью.

Наверное, такие откровенные движения ее мужу, Тарзану, даже не снились, а ведь он известный стриптизер.

Ранее Наташа Королева до неузнаваемости преобразилась ради своего крестника. Она обработала свою внешность в редакторе и предстала с заячьими ушами, сердечком на кончике носа и ярко-красными губами. Исполнительница призналась, что на такой творческий эксперимент решилась только ради своего маленького крестника. В образе зайца она прочитала на камеру сказку "Теремок", имитируя голоса разных животных. Результат очень понравился Королевой и она не против повторить выступление.

"Меня уговаривают все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики - если у вас есть маленькие дети или внуки, включите им на моем YouTube канале сказку «Теремок». Мне важно знать, как реагируют детки: нравится им или очень нравится)))?", - написала она в соцсети.

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