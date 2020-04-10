Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що розірвала стосунки з хлопцем-іноземцем

Подробицями особистого життя зірка поділилася в програмі "Ранок з Україною".

Коли пара познайомилася, хлопець не знав, що Сашко – співачка. Вони весело проводили час удвох і зустрічалися за кордоном.

«Він не те, що прям іноземець. Він говорить російською. Просто не розуміє українську взагалі і пісні теж. Коли ми познайомилися, він не знав, хто я. Це сталося на музичному фестивалі. Дуже класно провели час, а потім вели зустрічі не в Україні», – розповіла співачка.

Артистка стверджує, що зараз у неї на першому місці робота, тому з колишнім коханим вона вже майже не спілкується.

Олександра Зарицька також розповіла, що її рідні були проти цих відносин, а вона прислухається до сім'ї.

"Інакше ніяк не може бути, тому що моя сім'я – це я. Моїй сестрі Діані ніхто не подобається з моїх "хахалей", – пояснив Зарицька. До речі, молодша сестра співачки Діана, яка прийшла на інтерв'ю разом з Сашею, сказала: вона не відчула, що ця людина буде з сестрою довго.

Нагадаємо, що пишногруда Олександра Зарицька приголомшила змінами у зовнішності, дуже сміливо: «Прямо на обличчі…».

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