21-річна модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна 2018", підкорила зухвалим образом
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в звабливому й відвертому вбранні. Так, Леоніла постала в боді соковитого синього кольору з прозорими вставками на животі і верхній частині грудей. При цьому помітно, що тонка смужка щільної тканини ледве прикриває пишний бюст моделі. На плечі Гузь накинула короткий піджак темно-сірого кольору, а на ногах у неї кросівки.
Злегка розпатлана зачіска і макіяж з акцентом на очі доповнили образ фатальної красуні. Гузь розставила ноги на ширину плечей й кинула зухвалий погляд в камеру.
"Ось живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, а хотілося б чіпати 🧟♀️", - поділилася своїми думками зірка.
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Шанувальники натовпами кинулися ставити "лайки" і обговорювати новий лук "Міс Україна".
"На пенсії після карантину будешь чіпати 😂"
"Зворушливо💋"
"Шикарна дівчинка ❤️"
"На межі..."
Раніше ми повідомляли, Гузь опублікувала архівне фото з конкурсу, в якому постала в довгому червоному платті зі смачним розрізом, який оголив її стрункі ніжки.
"Яка талія)) 😱😱🤤 Була 🤣", - підписала знімок Гузь, натякаючи на те, що набрала зайвих кілограмів під час карантину.
Шанувальники втішили модель: "Сексуальна красуня чорт..🔥❤️🙌", "Чому "була"? 🤔 Що з нею не так?", "Красатулечка".
Також ми розповідали, Леоніла здивувала фото без штанів. На моделі піджак, який ледве-ледве торкається стегон. Соковиті принади красуні запаморочили користувачам голову:
"Красива і стильна", "Ви одна з найкрасивіших дівчат на цій планеті. по-справжньому", "Красива жінка", - писали в коментарях.
Нагадаємо, безсоромна Міс Україна розсунула ноги і вразила непристойним фото
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