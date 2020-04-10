21-річна модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна 2018", підкорила зухвалим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в звабливому й відвертому вбранні. Так, Леоніла постала в боді соковитого синього кольору з прозорими вставками на животі і верхній частині грудей. При цьому помітно, що тонка смужка щільної тканини ледве прикриває пишний бюст моделі. На плечі Гузь накинула короткий піджак темно-сірого кольору, а на ногах у неї кросівки.

Злегка розпатлана зачіска і макіяж з акцентом на очі доповнили образ фатальної красуні. Гузь розставила ноги на ширину плечей й кинула зухвалий погляд в камеру.

"Ось живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, а хотілося б чіпати 🧟‍♀️", - поділилася своїми думками зірка.

Шанувальники натовпами кинулися ставити "лайки" і обговорювати новий лук "Міс Україна".

"На пенсії після карантину будешь чіпати 😂"

"Зворушливо💋"

"Шикарна дівчинка ❤️"

"На межі..."

Раніше ми повідомляли, Гузь опублікувала архівне фото з конкурсу, в якому постала в довгому червоному платті зі смачним розрізом, який оголив її стрункі ніжки.

"Яка талія)) 😱😱🤤 Була 🤣", - підписала знімок Гузь, натякаючи на те, що набрала зайвих кілограмів під час карантину.

Шанувальники втішили модель: "Сексуальна красуня чорт..🔥❤️🙌", "Чому "була"? 🤔 Що з нею не так?", "Красатулечка".

Також ми розповідали, Леоніла здивувала фото без штанів. На моделі піджак, який ледве-ледве торкається стегон. Соковиті принади красуні запаморочили користувачам голову:

"Красива і стильна", "Ви одна з найкрасивіших дівчат на цій планеті. по-справжньому", "Красива жінка", - писали в коментарях.

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