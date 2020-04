View this post on Instagram

Официальный ремикс #АРЕСТОВАН ❤️ А вы как? Чувствуете себя арестованными на самоизоляции?) И как эта изоляция сказывается на вашей семейной жизни (только честно)? Кому-то такое тесное существование открывает 2 дыхание в отношениях🥳🥰, кого-то наоборот, съедает😔, а вы как справляетесь?) Пусть этот пост будет всем нам в помощь «как пережить и укрепить отношения на карантине»))) советуйте😉 Я начну первая, во время карантина можно заново узнать человека и ещё раз влюбиться🙌🏼 побольше разговаривайте, не проводите много времени в гаджетах, будьте терпеливее, устраивайте второй половине настоящие романтические ужины и свидания (да, на территории квартиры) :) прям при полном параде, с укладкой, макияжем и красивым платьем/костюмом, попробуйте взглянуть на человека по-новому, на отношения по-новому, как будто бы вы только-только познакомились )) не волнуйтесь, и страсть нахлынет новой волной, и чувства освежатся🤪 а ещё будьте красивыми всегда🙌🏼 пусть иногда сложно успевать и следить за ребятней, и убирать, и готовить (многие скажут, мне легко говорить, так как деток у меня своих ещё нет) но в любом случае, мужчины любят глазами. Вместо старого халата, можно надеть симпатичное домашнее платье или шортики :) вместо жирной котлетки и оливье, есть полезную еду 🤪 поддерживать себя в форме, заниматься спортом и вместо просмотра очередного сериала - общие занятия вместе)) семейно или только с мужем:) фантазируйте и наслаждайтесь моментом, пока у всех у нас есть столько времени друг для друга❤️