Відома співачка Аліна Гросу з'явилася у відвертому образі поруч з молодим красенем під час зйомок кліпу

Аліна представила новий ремікс своєї пісні, вкрай здивувавши пікантними кадрами з поцілунками. Як відомо, особисте життя артистки викликає у шанувальників купу питань, а цікаві користувачі Instagram люблять всіляко приписувати різні відносини зірці, навіть незважаючи на те, що молода дівчина вже заміжня, повідомляє Politeka.

Цього разу на новому ролику Аліна показала себе у компанії гарного чоловіка, з яким знялася в кліпі "Заарештований" і навіть приміряла кілька стильних нарядів. Причому підпису співачка розповіла, як пережити карантин однієї або з коханою:

«Офіційний ремікс #ЗААРЕШТОВАНИЙ ❤️ А ви як? Відчуваєте себе заарештованими на самоізоляції?) І як ця ізоляція позначається на вашому сімейному житті (тільки чесно)? Комусь таке тісне існування відкриває 2 дихання у відносинах🥳🥰, когось, навпаки, з'їдає😔, а як ви справляєтеся?)

Нехай цей пост буде всім нам на допомогу «як пережити і зміцнити відносини на карантині»))) радьте😉 Я почну перша, під час карантину можна заново пізнати людину і ще раз закохатися🙌🏼 більше розмовляйте, не проводите багато часу в гаджетах, будьте терплячіші, влаштовуйте другій половині справжні романтичні вечері і побачення (так, на території квартири) :) прям при повному параді, з укладанням, макіяжем і красивим платтям/костюмом, спробуйте поглянути на людину по-новому, на відносини по-новому, як ніби ви щойно познайомилися ))

не хвилюйтеся, і пристрасть нахлине новою хвилею, і почуття освежатся🤪 а ще будьте завжди красивими🙌🏼 нехай іноді складно встигати слідкувати за дітворою, і прибирати, і готувати (багато скажуть, мені легко говорити, так як діток у мене своїх ще немає) але в будь-якому випадку, чоловіки люблять очима.

Замість старого халата, можна надіти симпатичне домашнє плаття або шортики :) замість жирної котлетки і олів'є, їсти корисну їжу 🤪 підтримувати себе у формі, займатися спортом і замість перегляду чергового серіалу - спільні заняття разом)) сімейно або тільки з чоловіком:) фантазуйте і насолоджуйтесь моментом, поки у всіх у нас є стільки часу один для одного❤️», - написала Аліна під новим роликом.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram.

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні.

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