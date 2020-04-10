Відома співачка Аліна Гросу з'явилася у відвертому образі поруч з молодим красенем під час зйомок кліпу

Аліна представила новий ремікс своєї пісні, вкрай здивувавши пікантними кадрами з поцілунками. Як відомо, особисте життя артистки викликає у шанувальників купу питань, а цікаві користувачі Instagram люблять всіляко приписувати різні відносини зірці, навіть незважаючи на те, що молода дівчина вже заміжня, повідомляє Politeka.

View this post on Instagram

Официальный ремикс #АРЕСТОВАН ❤️ А вы как? Чувствуете себя арестованными на самоизоляции?) И как эта изоляция сказывается на вашей семейной жизни (только честно)? Кому-то такое тесное существование открывает 2 дыхание в отношениях🥳🥰, кого-то наоборот, съедает😔, а вы как справляетесь?) Пусть этот пост будет всем нам в помощь «как пережить и укрепить отношения на карантине»))) советуйте😉 Я начну первая, во время карантина можно заново узнать человека и ещё раз влюбиться🙌🏼 побольше разговаривайте, не проводите много времени в гаджетах, будьте терпеливее, устраивайте второй половине настоящие романтические ужины и свидания (да, на территории квартиры) :) прям при полном параде, с укладкой, макияжем и красивым платьем/костюмом, попробуйте взглянуть на человека по-новому, на отношения по-новому, как будто бы вы только-только познакомились )) не волнуйтесь, и страсть нахлынет новой волной, и чувства освежатся🤪 а ещё будьте красивыми всегда🙌🏼 пусть иногда сложно успевать и следить за ребятней, и убирать, и готовить (многие скажут, мне легко говорить, так как деток у меня своих ещё нет) но в любом случае, мужчины любят глазами. Вместо старого халата, можно надеть симпатичное домашнее платье или шортики :) вместо жирной котлетки и оливье, есть полезную еду 🤪 поддерживать себя в форме, заниматься спортом и вместо просмотра очередного сериала - общие занятия вместе)) семейно или только с мужем:) фантазируйте и наслаждайтесь моментом, пока у всех у нас есть столько времени друг для друга❤️

A post shared by GROSU (@alina_grosu) on

Популярні новини зараз

Гафта поховали: з'явилися несподівані подробиці про легенду радянського кіно

У Нацбанку терміново звернулися до українців: "Залишилося три місяці і..."

Скорочення зарплат, попередження про введення надзвичайного стану і новий курс долара – головне за ніч

Мокра Асмус відкрила сорочку і вразила красою: «О так»
Показати ще

Цього разу на новому ролику Аліна показала себе у компанії гарного чоловіка, з яким знялася в кліпі "Заарештований" і навіть приміряла кілька стильних нарядів. Причому підпису співачка розповіла, як пережити карантин однієї або з коханою:

«Офіційний ремікс #ЗААРЕШТОВАНИЙ ❤️ А ви як? Відчуваєте себе заарештованими на самоізоляції?) І як ця ізоляція позначається на вашому сімейному житті (тільки чесно)? Комусь таке тісне існування відкриває 2 дихання у відносинах🥳🥰, когось, навпаки, з'їдає😔, а як ви справляєтеся?)

Нехай цей пост буде всім нам на допомогу «як пережити і зміцнити відносини на карантині»))) радьте😉 Я почну перша, під час карантину можна заново пізнати людину і ще раз закохатися🙌🏼 більше розмовляйте, не проводите багато часу в гаджетах, будьте терплячіші, влаштовуйте другій половині справжні романтичні вечері і побачення (так, на території квартири) :) прям при повному параді, з укладанням, макіяжем і красивим платтям/костюмом, спробуйте поглянути на людину по-новому, на відносини по-новому, як ніби ви щойно познайомилися ))

не хвилюйтеся, і пристрасть нахлине новою хвилею, і почуття освежатся🤪 а ще будьте завжди красивими🙌🏼 нехай іноді складно встигати слідкувати за дітворою, і прибирати, і готувати (багато скажуть, мені легко говорити, так як діток у мене своїх ще немає) але в будь-якому випадку, чоловіки люблять очима.

Замість старого халата, можна надіти симпатичне домашнє плаття або шортики :) замість жирної котлетки і олів'є, їсти корисну їжу 🤪 підтримувати себе у формі, займатися спортом і замість перегляду чергового серіалу - спільні заняття разом)) сімейно або тільки з чоловіком:) фантазуйте і насолоджуйтесь моментом, поки у всіх у нас є стільки часу один для одного❤️», - написала Аліна під новим роликом.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram.

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні.

Нагадаємо, Гросу засвітилася з одруженим красенем на вечірці, кадри облетіли мережа

А ще Politeka писала, що коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення

Також Politeka повідомляла, що Коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення