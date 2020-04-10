Альбіна Джанабаєва похвалилася ідеальною фігурою в червоному боді

Популярній російській співачці і дружині Валерія Меладзе напередодні виповнився 41 рік. З цього приводу артистка вирішила продемонструвати, що час над нею не владний, і опублікувала захоплююче фото у відвертому образі.

Як повідомляє Politeka.net, на фото зірка позує в яскраво-червоному боді, яке підкреслює всі вигини її підтягнутої фігури. На знімку можна побачити грайливий шматочок оголеного стегна Джанабаєвої. Образ красуні доповнює яскравий макіяж з акцентом на губи, отриманим за допомогою червоної помади. Джанабаєва на знімку ефектно вигнулась і недбало перекинула волосся на одну сторону.

«Спасибі за всі ваші привітання, за добрі слова, за теплі побажання і за підтримку моєї нової пісні!», - написала зірка у підписі до світлини.

В коментарях шанувальники засипали співачку питаннями і компліментами.

«Чарівна красуня!», «Альбіна ще раз вітаю вас з днем народження! Дуже вас люблю і поважаю. Будьте щасливі», «Ви прекрасні», «Неймовірно красива», «Альбіна! Ви супер! Вам йде червоний колір!!!», «Карколомна», «Ідеальна фігура», «Альбиночка, з днем народження! Нехай Леді-Вогонь, твої бажання - Абалдевают, від твоїх можливостей!», «Гнучка як осика», - пишуть люди в коментарях до знімка.

Нагадаємо, томна Джанабаєва постаралася для Меладзе і влаштувала пікантну фотосесію в спальні.

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