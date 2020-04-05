40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе и бывшая участница группы "ВИА Гра", восхитила сдержанным и одновременно соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, Альбина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором позировала на полу в спальне. Красотка расположилась рядом с кроватью, оперевшись на банкетку и положив голову на руку.

Альбина решила закинуть "карантинное" и удручающее настроение куда подальше, принарядившись и устроив настоящий праздник себе, как женщине. Певица предстала в коричневых штанах и теплом вязаном свитере такого же оттенка, а также в блестящих балетках с розовым бантом. Красотка нанесла яркий макияж в теплых золотистых тонях, подчеркнув глаза темно-розовыми тенями и губы похожего цвета помадой. Волосы артистка уложила с помощью спецсредств назад, открыв скулы и красивый овал лица.

Джанабаева томно прикрыла веки, а на ее лице играла легкая улыбка.

"Сегодня, первый раз, за время самоизоляции, захотелось хоть как то принарядиться )))....или это просто весна... У вас возникает такое желание?", - подписала фото артистка.

Поклонники щедро отблагодарили своего кумира за восхитительный настрой, что и выразили в комментариях:

"Какая атмосфера😻"

"Даааа, честно уже не много достал этот вирус и карантин уже достал! Хочется уже не много свободы, мне интересно, что будет потом, во что это всё выльется! Очень надеюсь, что всё будет хорошо!"

"Всегда красотка!🔥"

"Ух ты!"

"Да!! Только было бы во што! 😍"

"Красиво нарядилась😁!!! И макияж ух !!! Весна, конечно же!!! Радуйтесь жизни!!!🌞"

Ранее мы сообщали, Джанабаева без нижнего белья обескуражила сеть фото в постели. Видимо, артистке карантин пошел на пользу: она открывается с новой стороны. Альбина предстала в стильном ярко-красном брючном костюме, при этом от зоны декольте ее пиджака можно потерять дар речи.

Напомним, Альбина Джанабаева показала их с Меладзе очаровательных малышей, сеть шокирована.

Как сообщала Politeka, Джанабаева развалилась на полу и показала себя настоящую, удивив даже Меладзе.

Также Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе.